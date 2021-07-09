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Кагарлицкий: я ещё ни на одном ЧМ не был. А вы меня хотите сразу на Олимпиаду отправить?

Кагарлицкий: я ещё ни на одном ЧМ не был. А вы меня хотите сразу на Олимпиаду отправить?
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопрос о шансах попасть на Олимпиаду-2022.

«Слежу ли я за ситуацией с переговорами о поездке игроков НХЛ на Олимпиаду-2022 в Пекин? Я ещё ни на одном чемпионате мира не был. А вы меня хотите сразу на Олимпиаду отправить?

У Ильи Каблукова в 2018 году получилось сначала стать олимпийским чемпионом, а потом поехать на свой первый ЧМ? Конечно, хотелось бы на Олимпиаде сыграть. Кто там не хочет выступить? Все хотят.

Я в любом случае буду стараться работать и играть так, чтобы у меня был шанс попасть туда независимо от составов сборных. Если же я не подхожу — что делать.

Это уже будет другая история. Но буду стараться. Олимпиада и чемпионат мира — это что-то космическое. Сыграть на Олимпиаде — мечта любого спортсмена.

Нет ли ощущения, что штаб сборной, с которым я частично пересекался в СКА, после неудачи в Питере поставил на мне крест? Всё в любом случае зависит от меня.

Не думаю, что они откажутся взять на крупный турнир, если я буду соответствовать уровню сборной. Не думаю, что там кто-то против меня», — цитируют Кагарлицкого «Известия».

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