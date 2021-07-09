Кагарлицкий: я ещё ни на одном ЧМ не был. А вы меня хотите сразу на Олимпиаду отправить?

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопрос о шансах попасть на Олимпиаду-2022.
«Слежу ли я за ситуацией с переговорами о поездке игроков НХЛ на Олимпиаду-2022 в Пекин? Я ещё ни на одном чемпионате мира не был. А вы меня хотите сразу на Олимпиаду отправить?
У Ильи Каблукова в 2018 году получилось сначала стать олимпийским чемпионом, а потом поехать на свой первый ЧМ? Конечно, хотелось бы на Олимпиаде сыграть. Кто там не хочет выступить? Все хотят.
Я в любом случае буду стараться работать и играть так, чтобы у меня был шанс попасть туда независимо от составов сборных. Если же я не подхожу — что делать.
Это уже будет другая история. Но буду стараться. Олимпиада и чемпионат мира — это что-то космическое. Сыграть на Олимпиаде — мечта любого спортсмена.
Нет ли ощущения, что штаб сборной, с которым я частично пересекался в СКА, после неудачи в Питере поставил на мне крест? Всё в любом случае зависит от меня.
Не думаю, что они откажутся взять на крупный турнир, если я буду соответствовать уровню сборной. Не думаю, что там кто-то против меня», — цитируют Кагарлицкого «Известия».
- 9 июля 2021
-
22:18
-
21:57
-
21:36
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
20:00
-
19:28
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:50
-
18:19
-
17:55
-
17:18
-
16:43
-
16:10
-
15:58
-
15:48
-
15:38
-
15:24
-
14:52
-
14:10
-
13:46
-
13:15
-
12:49
-
12:31
-
12:06
-
11:29
-
11:16
-
10:39
-
10:18
-
09:49
-
09:42
-
09:15