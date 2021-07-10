«Флайерз» и Сет Джонс не договорились о контракте при обмене. Без этого сделки не будет

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о переговорах между «Филадельфией Флайерз» и защитником «Коламбус Блю Джекетс» Сетом Джонсом.



«Сейчас они не продвигаются. «Филадельфия» не может получить от Джонса обязательство, которое им нужно. Это его право, но без этого «Флайерз» на сделку не пойдут», — приводит слова Фридмана Sportsnet.



Речь идёт о подписании контракта с клубом после обмена. Ранее стало известно, что Джонс не планирует подписывать новый контракт с «Блю Джекетс» и хочет выйти на рынок в 2022 году.



Его текущее соглашение с кэпхитом $ 5,4 млн в год действует до конца следующего сезона.



Президент «мундиров» Джон Дэвидсон заявил, что, в отличие от аналогичной ситуации с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, клуб намерен обменять игрока.



В сезоне-2020/2021 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности "-18".

Новость по теме Самый результативный защитник «Коламбуса» в этом сезоне не хочет заключать новый контракт