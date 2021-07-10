Буре: постоянно был рядом с ФХР. Последние 8 лет работаем над программой «Красная машина»

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре рассказал о своей новой должности.



«Казалось, что какое-то время я был в тени, а сейчас вышел из неё? Не совсем так. Я уже давно и постоянно на связи с руководством ФХР, последние восемь лет мы довольно плотно работаем не только над совершенствованием подготовки команд разных возрастов, но и над развитием программы «Красная машина», ещё со стадии разработки.



То есть постоянно был рядом с нашей федерацией, но, возможно, это было не так заметно обычному болельщику. Допустим, когда начались мастер-классы и работа по внедрению программы в российские хоккейные школы, я сразу согласился участвовать.



Совсем скоро будет избрано новое руководство ИИХФ? Давайте не будем торопиться, один шаг за раз. Понимаю, что как менеджеру мне предстоит ещё многому научиться. Благодарен людям, которые находятся вокруг меня и делятся опытом каждый день. Я уже говорил ранее, что мне повезло с наставниками.



И раз уж мы говорим про ИИХФ, то меня пока никуда не избрали. Хотя я и надеюсь, что это случится. Работа, которую выполнял Владислав Третьяк, должна быть продолжена», — приводит слова Буре «Р-Спорт».