Бишоп — о Василевском: его потенциал было видно, но он не сразу стал таким, как сейчас

Экс-голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бэн Бишоп рассказал о первых впечатлениях от россиянина Андрея Василевского, когда тот только приехал в «Тампу».

«Все говорят о его трудолюбии. Он всегда хотел приходить первым и уходить последним. Он до последнего будет растягиваться, делая все те мелочи, которые делают его таким, какой он сегодня. Андрей хотел быть великим, а для этого нужно время. Я не знаю, приезжал ли он в НХЛ с желанием стать лучшим в мире, но он точно хотел приехать и сделать всё, что в его силах, чтобы получить шанс стать хорошим вратарём уровня НХЛ. Васи не собирался отдыхать здесь.

Мой первый вау-момент с Васи случился в тот день, когда я впервые тренировался с ним. Мы делали упражнения на катание, и все могли видеть, насколько он силён и гибок. Разумеется, в первые пару лет у него были проблемы. Его потенциал было видно, но он не сразу стал таким, как сейчас. Раньше он выигрывал много матчей со счётом 6:5, но теперь с ним такого не происходит.

Частично проблемы лежали в психологической плоскости. У него был набор сильных сторон, но он должен был научиться управлять своим временем на тренировке и понимать, что ты не будешь идеальным каждую ночь. У тебя обязательно будут трудные дни, и ты не должен позволять им выбить себя из колеи. Но он научился справляться с этим до такой степени, что знает, как это делать», – цитирует Бишопа The Athletic.