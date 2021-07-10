Бишоп: когда Василевский только пришёл в «Тампу», понимал, что моё время на исходе

Экс-голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бэн Бишоп рассказал о первых впечатлениях от россиянина Андрея Василевского, а также ответил на вопрос, помогал ли он Андрею в первые годы в клубе.

«Я думаю, в паре моментов. Когда я впервые катался с ним, то подумал: «Ого, этот парень действительно особенный». И уже тогда понимал, что моё время на исходе. Я видел его будущее, когда мы встретились впервые. У этого парня были все возможности, чтобы стать великим. Когда меня обменяли в «Даллас», я сразу сказал, что Василевский может выиграть следующие десять «Везин», и теперь его номинировали четыре раза подряд. Когда я начинал свой путь, у меня были хорошие наставники в лице Криса Мэйсона, Мэнни Легаси и Тайлера Конклина — все они были хороши для меня, когда я был молодым. И Андрей был тем самым хорошим пацаном, с которым было легко работать.

Он задавал правильные вопросы, и у меня не было проблем с ним. Все хотят произвести хорошее впечатление на молодых ребят, особенно когда становятся старше. Я был немного моложе, но долгое время видел, что он отличный голкипер. Я не видел причин быть грубым по отношению к Васи или отказывать ему в помощи», — цитирует Бишопа The Athletic.