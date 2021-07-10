Бишоп: считаю Василевского своим хоккейным младшим братом

Экс-голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бэн Бишоп рассказал, что по-прежнему общается с вратарём «Тампы» Андреем Василевским.

«Я всегда буду помнить, как мы сидели вместе в раздевалке, беседуя и о хоккее, и о жизни. Мы сидели рядом друг с другом каждый божий день и постоянно веселились, устраивая друг другу маленькие розыгрыши. Он делал со мной разные вещи: разворачивал мои рулоны с лентой, прятал мои вещи. А ещё он любил возиться с моей именной табличкой. Вы бы знали, какое у него чувство юмора.

Мы по-прежнему переписываемся, общаемся и проводим время вместе, когда играем друг против друга. Нам было очень весело вдвоём, и у нас осталось много хороших воспоминаний. Я считаю его своим хоккейным младшим братом. Первый раз у меня был кто-то, для кого я был наставником. У меня всегда были свои наставники, и поэтому в какой-то момент мне пришлось щёлкнуть выключателем и стать парнем, который мог бы помочь, — это было здорово. Теперь он стал таким парнем. Так что дело за ним.



Он говорил, что хочет быть похожим на меня. Теперь я вижу, как он пытается извлечь уроки из того, что он делал. Я тоже хочу быть похожим на него. Его умение оставаться стабильным в плей-офф в составе лучшей команды лиги — это нечто особенное.

Я хотел остаться в Тампе — у меня всё было хорошо во Флориде. Я никогда не хотел уезжать оттуда. Но я знал эту игру и этот бизнес. Я видел парня с большим потенциалом. Видел, насколько он хорош. Его отличают чистый талант, гибкость, сила и игра клюшкой — и всё это в одном человеке. А теперь он стал ещё и психологически устойчивым. Не многие парни настолько одарены физически. Смотреть на него — одно удовольствие. Возможно, он станет одним из лучших вратарей в истории. Я хочу сказать ему: «Продолжай и не останавливайся». У Андрея впереди большое и светлое будущее. Я буду болеть за него», — цитирует Бишопа The Athletic.