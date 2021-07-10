«Адмирал» заключил просмотровые контракты с девятью хоккеистами ВХЛ
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«Адмирал» из Владивостока заключил просмотровые контракты с девятью хоккеистами, выступающими в Высшей хоккейной лиге, сообщает официальный сайт ВХЛ.
Защитник Владислав Казаманов и нападающий Марк Верба (оба – «Динамо» Московская область), форварды Алексей Мастрюков и Евгений Григоренко (оба – «Лада»), Александр Борисенков («Югра»), Павел Медведев («Химик»), Павел Макаренко («Тамбов»), Никита Михайлов (ЦСК ВВС), а также Владислав Калетник («Ермак»).
«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.
Напомним, в первом домашнем матче клуб из Владивостока сыграет 14 сентября с московским «Динамо».
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