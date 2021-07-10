Тренер «Монреаля» Дюшарм ответил на вопрос о продлении контракта

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм ответил на вопрос о продлении контракта.

«Думаю, что генменеджеру Марку Бержевену будет удобнее отвечать на эти вопросы. Не думаю, что всё затянется, но ещё раз обращаю внимание, что сейчас многое происходит, нам нужно работать, так что давайте подождём и посмотрим, что случится в ближайшие несколько дней», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Дюшарм возглавил команду по ходу сезона. В плей-офф специалист пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус.



По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где впервые с 1993 года дошёл до финала.