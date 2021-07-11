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Защитник Лисовец близок к подписанию контракта с «Салаватом». Ранее он искал другой клуб

Защитник Лисовец близок к подписанию контракта с «Салаватом». Ранее он искал другой клуб
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Защитник Евгений Лисовец близок к подписанию нового контракта с «Салаватом Юлаевым», сообщает «Горобзор.ру».

Уфимский клуб ранее закрепил за собой права за хоккеистом, он находится в статусе ограниченно свободного агента.

Отмечается, что 26-летний хоккеист предпринимал попытки найти другой клуб, так как его не устраивало контрактное предложение от «Салавата».

В прошлом сезоне Лисовец принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени.

В плей-офф белорусский защитник выходил на лёд в девяти встречах, в которых отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».

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