Буре — о россиянах «Тампы»: здорово, что вырастают у нас такие звёзды
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Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре поделился мнением о ситуации с участием НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине и победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Это не от нас зависит, а от НХЛ и ИИХФ. Мы, как и все вы, ожидаем решения. Приятно, что наши игроки на ведущих ролях в НХЛ.
Конечно, я следил за финалом Кубка Стэнли. Здорово, что вырастают у нас такие звёзды, как ребята из «Тампы».
У нас в каждом поколении есть хорошие игроки. Не во всех видах спорта это так», — приводит слова Буре «Матч ТВ».
Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.
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