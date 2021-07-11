Оши — о тренере «Сиэтла»: не могу назвать лучшего парня для нового клуба, чем Хэкстол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о главном тренере «Сиэтл Кракен» Дэйве Хэкстоле.



Американец выступал под его руководством в университете Северной Дакоты с 2005 по 2008 годы.



«Я думаю, что Хэк отлично справляется с созданием культуры и традиций. Он способен сделать это и в «Сиэтле».



Не могу назвать лучшего парня для команды, начинающей с нуля. Он очень хорош в плане объединения команды, чтобы игроки играли друг за друга», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее стало известно, что «Сиэтл Кракен» сыграет первый предсезонный матч 26 сентября с «Ванкувер Кэнакс».



Встреча пройдёт на домашней арене команды Западной хоккейной лиги «Спокан Чифс».



Всего «Кракен» проведёт шесть предсезонных матчей — по два с «Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». 1 октября они примут «Ойлерз» на арене «Эверетта», а 2 октября сыграют с «Калгари» на стадионе «Сиэтл Тандербердс».