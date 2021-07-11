Спортивный директор «Металлурга» Гомоляко прокомментировал завершение карьеры Мозякиным

Спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко в своём инстаграм-аккаунте поделился мыслями о завершении игровой карьеры Сергея Мозякина.

«Нас с Сергеем разделяет целое поколение. Но приятно осознавать, что между нами есть много общего. В своё время наше поколение сумело принести хоккейной „Магнитке“ её первые громкие победы, а с именем Мозякина связаны все яркие достижения в новейшей истории клуба.

С одной стороны, им было легче — стала лучше экипировка, инфраструктура. С другой, им было гораздо тяжелее, чем нам, — хоккей стал более силовым, атлетичным. И оставаться настоящим «художником» на льду в современных условиях может только большой Игрок. Таким был Сергей и десять лет назад, когда пришёл в Магнитку, таким он оставался и до последнего сезона в «Металлурге».

Сегодня мы говорим ему «спасибо». От имени сотен тысяч зрителей, которым он подарил незабываемые эмоции, от имени мальчишек-хоккеистов, которые смотрели на него и вдохновлялись его игрой. От имени руководства клуба, которому он отдавал свой талант и мастерство долгие десять лет.

Я считаю, что человек такого уровня должен остаться в хоккее — в любом качестве. Неважно, в ФХР, КХЛ или где-то ещё. И наш клуб был бы очень рад сохранить Сергея в своих рядах. Двери «Металлурга» для него всегда открыты!" — говорится в сообщении.