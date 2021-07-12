Агент Кучерова: между играми в Монреале Никита возвращался в Тампу для уколов

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал, что между третьей и четвёртой игрой финала Кубка Стэнли с «Монреалем» его клиент возвращался в Тампу для дополнительных уколов из-за перелома ребра.



«Во время шестой игры с «Айлендерс» у Никиты случилась травма. Обычно с такими повреждениями хоккеистов выводят из состава на месяц, так как нужен полный покой и никаких тренировок. Когда врачи сказали Никите, что нужно не менее четырёх недель на восстановление, то он заявил: «Это плей-офф, я буду играть через всё, не подведу партнёров и команду».



В результате пришлось играть на уколах. Сломанное ребро оказалось недалеко от лёгкого, поэтому уколы делали при помощи специальной аппаратуры в госпитале. Между третьей и четвёртой игрой в Монреале Никита возвращался в Тампу для дополнительных уколов. Травма держалась в строгом секрете», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.