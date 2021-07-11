Спортивный юрист: РУСАДА не наказывает за такое, Марков что-то скрывает либо не понимает

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал дисквалификацию завершившего карьеру хоккеиста Андрея Маркова.



«Марков что-то неправильно понял. Он может что угодно говорить, но за это РУСАДА не наказывает. Это не является антидопинговым нарушением. Перечень нарушений чётко установлен в кодексе и вслед за ним во всех российских антидопинговых правилах. Этих правил ровно 11 штук с января 2021 года. Такого, как неуведомления о завершении спортивной карьеры, там нет, пусть не придумывает.



Там явно другая причина, которую Марков либо скрывает, либо не понимает. Человек воспроизвёл набор слов и действительно может не понимать. Речь явно не об неуведомлении, нужно смотреть его документ», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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