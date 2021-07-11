Спортивный юрист: РУСАДА не наказывает за такое, Марков что-то скрывает либо не понимает

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал дисквалификацию завершившего карьеру хоккеиста Андрея Маркова.
«Марков что-то неправильно понял. Он может что угодно говорить, но за это РУСАДА не наказывает. Это не является антидопинговым нарушением. Перечень нарушений чётко установлен в кодексе и вслед за ним во всех российских антидопинговых правилах. Этих правил ровно 11 штук с января 2021 года. Такого, как неуведомления о завершении спортивной карьеры, там нет, пусть не придумывает.
Там явно другая причина, которую Марков либо скрывает, либо не понимает. Человек воспроизвёл набор слов и действительно может не понимать. Речь явно не об неуведомлении, нужно смотреть его документ», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 июля 2021
-
19:32
-
19:00
-
18:37
-
18:18
-
17:55
-
17:32
-
17:02
-
16:35
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:32
-
15:10
-
14:57
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:57
-
13:35
-
13:17
-
12:54
-
12:37
-
12:16
-
11:58
-
11:45
-
11:18
-
10:46
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:19
-
08:58
-
08:41
- 10 июля 2021
-
23:45
-
23:32