«Монреаль» собирается продлить контракты с тремя нападающими
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Хоккейный журналист Дэвид Паньотта поделился информацией о продлении контрактов игроков «Монреаль Канадиенс».
«Ещё рано это утверждать, но «Монреаль» попытается подписать новые соглашения с нападающими Филиппом Дано, Йоэлем Армиа и Кори Перри. Одного из них точно защитят перед драфтом расширения. Они все хотели бы остаться, хотя Армиа ранее заявлял, что он открыт для предложений других клубов.
Дано в начале сезона отклонял предложение 6-летнего контракта на $ 30 млн. Не уверен, что это соглашение ещё актуально, но зарплата в районе $ 5 млн — те условия, на которых сейчас он согласится подписать контракт», — приводит слова Паньотты The Fourth Period.
Напомним, «Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли — 2021, в котором уступил «Тампе» (1-4).
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