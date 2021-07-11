«Монреаль» собирается продлить контракты с тремя нападающими

Хоккейный журналист Дэвид Паньотта поделился информацией о продлении контрактов игроков «Монреаль Канадиенс».



«Ещё рано это утверждать, но «Монреаль» попытается подписать новые соглашения с нападающими Филиппом Дано, Йоэлем Армиа и Кори Перри. Одного из них точно защитят перед драфтом расширения. Они все хотели бы остаться, хотя Армиа ранее заявлял, что он открыт для предложений других клубов.



Дано в начале сезона отклонял предложение 6-летнего контракта на $ 30 млн. Не уверен, что это соглашение ещё актуально, но зарплата в районе $ 5 млн — те условия, на которых сейчас он согласится подписать контракт», — приводит слова Паньотты The Fourth Period.



Напомним, «Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли — 2021, в котором уступил «Тампе» (1-4).