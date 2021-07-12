Р. Ротенберг сравнил систему подготовки футболистов в Дании с «Красной машиной» в России

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о футбольной национальной команде Дании, дошедшей до полуфинала Евро-2020.

«Не все знают, что после победы на Евро-1992 в датской сборной наступил провал. И тогда, в начале этого века, Дания запустила программу «Красная нить», взяв всё лучшее из систем подготовки молодых футболистов в Испании и Голландии. Программа подразумевала переход всех сборных страны на единую систему 4-3-3, развитие прежде всего технических навыков юниоров, снижение возраста набора детей с 10 лет до 5-7 и так далее.



Программа дала результат не сразу, но уже на ЧМ в России она впервые за 16 лет вышла из группы, а целая группа молодых датских звёзд сегодня выступает в ведущих клубных чемпионатах.



Чем футбольный опыт Дании может быть интересен хоккейной России? Если отбросить различия между видами спорта, программа «Красная нить» очень похожа на нашу программу «Красная машина». Кстати, таким же принципам воспитания молодежи следуют и школы Англии и Италии, которые эффектно разыграли золото европейского чемпионата. Можно говорить о мировом тренде.



О каких принципах речь? О приоритете поступательного развития юниора над моментальным результатом, который раньше ставился во главу угла и приводил к массовым переходам, отсеву, ранней специализации.



О важности комплексного воспитания личности, полноценного образования. О единстве системы воспитания в среде ребёнок — родитель — спортшкола — школа — тренер, о творческом подходе и радости от занятий спортом.



В «Красной нити» мы видим многие подтверждения того, что наши принципы работают, а клубы и сборные могут идти шаг в шаг. И здесь нужно только одно — время.



Сколько времени? Датский футбол выбрал правильное направление развития и за 10-летие системной работы совершил прорыв, стал одним из ведущих в мире. Этому же фундаментальному курсу следует и наш хоккей.



Как известно, программа «Красная машина» стартовала почти семь лет назад. Уверены, вскоре наш хоккей на национальном уровне увидит первые значимые результаты», — приводит слова Ротенберга Russia-Hockey.ru.