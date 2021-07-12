КХЛ опубликовала расписание контрольных матчей и турниров межсезонья

КХЛ на официальном сайте опубликовала расписание контрольных матчей и турниров межсезонья.
Условные обозначения: ТМ — товарищеский матч, СХО — Sochi Hockey Open (Сочи), КРБ — Кубок Республики Башкортостан (Уфа), МР — Мемориал Ромазана (Магнитогорск), ТКЧ — TANECO Кубок чемпионов (Казань), ТНП — Турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург), КММ — Кубок мэра Москвы (Москва), КГЧ — Кубок губернатора Челябинской области (Челябинск), КРК — Кубок президента республики Казахстан (Нур-Султан), САЛ — Кубок Салея (Минск), БАУ — Bauer Games (Иматра).
24 июля, суббота
ТМ «Динамо» Мн — «Адмирал»
29 июля, четверг
ТМ «Северсталь» — «Адмирал»
30 июля, пятница
ТМ 13:00 — «Авангард» – «Витязь» (Балашиха), «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», «Динамо» Мн — «Сибирь», «Спартак» — «Химик»
31 июля, суббота
ТМ «Торпедо» — «Динамо» Мск
2 августа, понедельник
ТМ «Нефтехимик» — «Ак Барс»
3 августа, вторник
СХО 15:00 — «Трактор» — «Авангард», 19:30 — «Сочи» — «Автомобилист»
ТМ «Северсталь» — «Металлург», «Нефтехимик» — «Ак Барс»
4 августа, среда
СХО 15:00 — «Авангард» — Россия, 19:30 — «Сочи» — СКА
ТМ «Нефтяник» — «Ак Барс»
5 августа, четверг
СХО 15:00 — «Трактор» — «Россия», 19:30 — СКА — «Автомобилист»
ТМ 13:00 — «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь», «Спартак» — «Амур»
6 августа, пятница
СХО 15:00 — «Трактор» — «Автомобилист», 19:30 — «Сочи» — «Россия»
ТМ «Северсталь» — «Динамо» Мн
7 августа, суббота
СХО 13:00 — «Трактор» — СКА, 17:30 — «Сочи» — «Авангард»
ТМ 13:00 «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар», «Динамо» Мск — «Амур»
8 августа, воскресенье
СХО 13:00 — Россия — «Автомобилист», 17:30 — СКА — «Авангард»
9 августа, понедельник
МР 13:00 — «Сибирь» — «Ак Барс», 17:00 — «Металлург» — «Нефтехимик»
ТМ «Спартак» — «Адмирал»
10 августа, вторник
МР 13:00 — «Амур» — «Сибирь», 17:00 — «Металлург» — «Ак Барс»
11 августа, среда
МР 13:00 — «Нефтехимик» — «Сибирь», 17:00 — «Ак Барс» — «Амур»
КРК «Барыс» — «Динамо» Рига
ТМ «Витязь» — ХК «Рязань», «Спартак» — «Динамо» Мск
12 августа, четверг
МР 13:00 — «Нефтехимик» — «Ак Барс», 17:00 — «Металлург» — «Амур»
КРК «Динамо» Рига — «Куньлунь РС»
БАУ «Йокерит» — «Крефельд»
13 августа, пятница
МР 13:00 — «Амур» — «Нефтехимик», 17:00 — «Металлург» — «Сибирь»
КРК «Куньлунь РС» — «Барыс»
БАУ «Йокерит» — «Юкурит»
ТМ 13:00 — «Витязь» — «Адмирал»
14 августа, суббота
КРК «Динамо» Рига — «Барыс»
САЛ Полуфинал с участием «Динамо» Мн
ТМ «Спартак» — «Торпедо», «Авангард» — «Динамо» Мск
15 августа, воскресенье
КРК «Куньлунь РС» — «Динамо» Рига
САЛ Матч с участием «Динамо» Мн
ТМ «Спартак» — «Торпедо»
16 августа, понедельник
КРК «Барыс» — «Куньлунь РС»
ТМ «Динамо» Мск — «Адмирал»
17 августа, вторник
ТМ 13:00 — «Спартак» — «Витязь» (МСА Лужники);
19 августа, четверг
ТМ «Йокерит» — «Динамо» Рига, «Северсталь» — «Локомотив», «Динамо» Мск — «Авангард», ЦСКА — «Спартак», сборная Беларуси — «Барыс»
20 августа, пятница
ТМ «Йокерит» — «Динамо» Рига, «Нефтехимик» — «Куньлунь РС»
21 августа, суббота
ТМ 13:00 — «Витязь» — «Адмирал», «Локомотив» — «Северсталь», «Спартак» — «Амур», ЦСКА — «Авангард», сборная Беларуси — «Барыс»
22 августа, воскресенье
ТМ «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»
23 августа, понедельник
КГЧ 13:00 — «Сибирь» — «Автомобилист», 17:00 — «Трактор» — «Локомотив»
24 августа, вторник
КГЧ 13:00 — «Автомобилист» — «Локомотив», 17:00 — «Трактор» — «Сибирь»
25 августа, среда
КММ 14:00 — «Витязь» — «Спартак», 18:00 — ЦСКА – «Динамо» Мск
ТМ «Йокерит» — «Эссят»
26 августа, четверг
КММ 14:00 — ЦСКА — «Амур», 18:00 — «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»
КГЧ 13:00 — «Локомотив» — «Сибирь», 17:00 — «Трактор» — «Автомобилист»
27 августа, пятница
КММ 14:00 — «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар», 18:00 — «Динамо» Мск — «Амур»
КГЧ 11:00 — Матч за третье место, 15:00 — финал
28 августа, суббота
КММ 10:00 — Матч за пятое место, 14:00 — Матч за третье место, 18:00 — Финал
ТМ «Салават Юлаев» — «Металлург»
29 августа, воскресенье
ТМ «Ак Барс» — «Нефтехимик».
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