КХЛ опубликовала расписание контрольных матчей и турниров межсезонья

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КХЛ на официальном сайте опубликовала расписание контрольных матчей и турниров межсезонья.

Условные обозначения: ТМ — товарищеский матч, СХО — Sochi Hockey Open (Сочи), КРБ — Кубок Республики Башкортостан (Уфа), МР — Мемориал Ромазана (Магнитогорск), ТКЧ — TANECO Кубок чемпионов (Казань), ТНП — Турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург), КММ — Кубок мэра Москвы (Москва), КГЧ — Кубок губернатора Челябинской области (Челябинск), КРК — Кубок президента республики Казахстан (Нур-Султан), САЛ — Кубок Салея (Минск), БАУ — Bauer Games (Иматра).



24 июля, суббота

ТМ «Динамо» Мн — «Адмирал»



29 июля, четверг

ТМ «Северсталь» — «Адмирал»



30 июля, пятница

ТМ 13:00 — «Авангард» – «Витязь» (Балашиха), «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», «Динамо» Мн — «Сибирь», «Спартак» — «Химик»



31 июля, суббота

ТМ «Торпедо» — «Динамо» Мск



2 августа, понедельник

ТМ «Нефтехимик» — «Ак Барс»



3 августа, вторник

СХО 15:00 — «Трактор» — «Авангард», 19:30 — «Сочи» — «Автомобилист»

ТМ «Северсталь» — «Металлург», «Нефтехимик» — «Ак Барс»



4 августа, среда

СХО 15:00 — «Авангард» — Россия, 19:30 — «Сочи» — СКА

ТМ «Нефтяник» — «Ак Барс»



5 августа, четверг

СХО 15:00 — «Трактор» — «Россия», 19:30 — СКА — «Автомобилист»

ТМ 13:00 — «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь», «Спартак» — «Амур»



6 августа, пятница

СХО 15:00 — «Трактор» — «Автомобилист», 19:30 — «Сочи» — «Россия»

ТМ «Северсталь» — «Динамо» Мн



7 августа, суббота

СХО 13:00 — «Трактор» — СКА, 17:30 — «Сочи» — «Авангард»

ТМ 13:00 «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар», «Динамо» Мск — «Амур»



8 августа, воскресенье

СХО 13:00 — Россия — «Автомобилист», 17:30 — СКА — «Авангард»



9 августа, понедельник

МР 13:00 — «Сибирь» — «Ак Барс», 17:00 — «Металлург» — «Нефтехимик»

ТМ «Спартак» — «Адмирал»



10 августа, вторник

МР 13:00 — «Амур» — «Сибирь», 17:00 — «Металлург» — «Ак Барс»



11 августа, среда

МР 13:00 — «Нефтехимик» — «Сибирь», 17:00 — «Ак Барс» — «Амур»

КРК «Барыс» — «Динамо» Рига

ТМ «Витязь» — ХК «Рязань», «Спартак» — «Динамо» Мск



12 августа, четверг

МР 13:00 — «Нефтехимик» — «Ак Барс», 17:00 — «Металлург» — «Амур»

КРК «Динамо» Рига — «Куньлунь РС»

БАУ «Йокерит» — «Крефельд»



13 августа, пятница

МР 13:00 — «Амур» — «Нефтехимик», 17:00 — «Металлург» — «Сибирь»

КРК «Куньлунь РС» — «Барыс»

БАУ «Йокерит» — «Юкурит»

ТМ 13:00 — «Витязь» — «Адмирал»



14 августа, суббота

КРК «Динамо» Рига — «Барыс»

САЛ Полуфинал с участием «Динамо» Мн

ТМ «Спартак» — «Торпедо», «Авангард» — «Динамо» Мск



15 августа, воскресенье

КРК «Куньлунь РС» — «Динамо» Рига

САЛ Матч с участием «Динамо» Мн

ТМ «Спартак» — «Торпедо»



16 августа, понедельник

КРК «Барыс» — «Куньлунь РС»

ТМ «Динамо» Мск — «Адмирал»



17 августа, вторник

ТМ 13:00 — «Спартак» — «Витязь» (МСА Лужники);



19 августа, четверг

ТМ «Йокерит» — «Динамо» Рига, «Северсталь» — «Локомотив», «Динамо» Мск — «Авангард», ЦСКА — «Спартак», сборная Беларуси — «Барыс»



20 августа, пятница

ТМ «Йокерит» — «Динамо» Рига, «Нефтехимик» — «Куньлунь РС»



21 августа, суббота

ТМ 13:00 — «Витязь» — «Адмирал», «Локомотив» — «Северсталь», «Спартак» — «Амур», ЦСКА — «Авангард», сборная Беларуси — «Барыс»



22 августа, воскресенье

ТМ «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»



23 августа, понедельник

КГЧ 13:00 — «Сибирь» — «Автомобилист», 17:00 — «Трактор» — «Локомотив»



24 августа, вторник

КГЧ 13:00 — «Автомобилист» — «Локомотив», 17:00 — «Трактор» — «Сибирь»



25 августа, среда

КММ 14:00 — «Витязь» — «Спартак», 18:00 — ЦСКА – «Динамо» Мск

ТМ «Йокерит» — «Эссят»



26 августа, четверг

КММ 14:00 — ЦСКА — «Амур», 18:00 — «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»

КГЧ 13:00 — «Локомотив» — «Сибирь», 17:00 — «Трактор» — «Автомобилист»



27 августа, пятница

КММ 14:00 — «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар», 18:00 — «Динамо» Мск — «Амур»

КГЧ 11:00 — Матч за третье место, 15:00 — финал



28 августа, суббота

КММ 10:00 — Матч за пятое место, 14:00 — Матч за третье место, 18:00 — Финал

ТМ «Салават Юлаев» — «Металлург»



29 августа, воскресенье

ТМ «Ак Барс» — «Нефтехимик».