Гончар — о ЧМ: поражение с Канадой стало очень обидным. Надеюсь, с произошедшим разберутся
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Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2021 с Канадой.
«Канада удивила очень сильно, поскольку состав у этой команды был далеко не самый сильный.
А наши ребята были фаворитами в той встрече… Что же касается канадцев, то они всегда бьются на льду до последнего. Им это с детства прививается.
А если взять наших, то это поражение стало обидным, даже очень сильно обидным. Но что происходило внутри команды и на скамейке, я сказать не могу — наблюдал за матчами со стороны.
Я надеюсь, что с произошедшим разберутся и сделают объективные выводы, чтобы подобное не повторилось в будущем», — приводит слова Гончара «Российская газета».
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