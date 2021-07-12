Прощальный матч Мозякина может пройти в начале сезона КХЛ

Прощальный матч бывшего нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина может пройти в начале сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
5 июля стало известно, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истёк 30 апреля.
6 июля «Металлург» вывел из обращения десятый номер, под которым выступал хоккеист, в качестве признания уникальных достижений игрока.
Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).
В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.
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