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Александр Хаванов стал европейским скаутом «Питтсбурга»

Александр Хаванов стал европейским скаутом «Питтсбурга»
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Бывший защитник сборной России, хоккейный эксперт и телекомментатор Александр Хаванов стал скаутом «Питтсбург Пингвинз» по Европе, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Хаванов будет искать подходящих кандидатов для драфта, а также свободных агентов в России.

Отметим, что в качестве игрока он провёл несколько лет в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Сент-Луис Блюз» (2000-2004) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2005-2006).

Также Хаванов играл за петербургский СКА, череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» (в 2000 году он стал чемпионом России в составе бело-голубых), финский ХПК и швейцарский «Давос».

За сборную России защитник выступал на трёх чемпионатах мира (1999, 2000 и 2003 годов) и на Кубке мира 2004 года. Игровую карьеру завершил в возрасте 35 лет летом 2007 года.

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