Александр Хаванов стал европейским скаутом «Питтсбурга»

Бывший защитник сборной России, хоккейный эксперт и телекомментатор Александр Хаванов стал скаутом «Питтсбург Пингвинз» по Европе, сообщает официальный сайт клуба.



Сообщается, что Хаванов будет искать подходящих кандидатов для драфта, а также свободных агентов в России.



Отметим, что в качестве игрока он провёл несколько лет в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Сент-Луис Блюз» (2000-2004) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2005-2006).



Также Хаванов играл за петербургский СКА, череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» (в 2000 году он стал чемпионом России в составе бело-голубых), финский ХПК и швейцарский «Давос».



За сборную России защитник выступал на трёх чемпионатах мира (1999, 2000 и 2003 годов) и на Кубке мира 2004 года. Игровую карьеру завершил в возрасте 35 лет летом 2007 года.