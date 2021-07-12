«Рейнджерс» изучают возможность обмена Бучневича этим летом

Хоккейный журналист Фрэнк Серавалли сообщил о том, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри изучает возможность обмена нападающего клуба Павла Бучневича.



Сообщается, что его контракт подходит к концу. По нему он получал $ 3,25 миллиона в год. Бучневич получит статус ограниченно свободного агента. В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до $ 4,54 миллиона, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.



«Рейнджерс» сомневаются в том, что смогут предложить Бучневичу серьёзное повышение зарплаты по причине того, что потолок зарплат НХЛ в этом сезоне расти не будет.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 (20+28) результативных баллов при показателе полезности "+12". Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.