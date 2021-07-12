Защитник «Тампы» Хедман будет прооперирован. Он восстановится к сентябрю
Поделиться
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман будет прооперирован.
«Слышал, что Виктор Хедман играл вместе с травмой колена, которая потребует операции, но, как ожидается, игрок будет готов к тренировочному лагерю в сентябре», — сообщил в «Твиттере» журналист Эрик Эрлендссон.
В прошедшем сезоне НХЛ в регулярном чемпионате защитник принял участие в 54 встречах, в которых набрал 45 (9+36) результативных баллов при показателе полезности "+5". В плей-офф Хедман сыграл в 23 играх, набрав 18 (2+16) очков при коэффициенте полезности "+1".
«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, в финале обыграв «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал третьим в истории для «Лайтнинг» и вторым подряд (2004, 2020, 2021).
Комментарии
- 12 июля 2021
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:47
-
19:30
-
19:20
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
18:05
-
17:48
-
17:27
-
17:08
-
16:42
-
16:26
-
16:16
-
15:47
-
15:26
-
15:26
-
15:15
-
14:59
-
14:53
-
14:24
-
14:05
-
13:49
-
13:46
-
13:25
-
12:56
-
12:15
-
11:34
-
11:00
-
10:11
-
10:00
-
09:30
-
09:13
Партнерский контент