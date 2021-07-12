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Защитник «Тампы» Хедман будет прооперирован. Он восстановится к сентябрю

Защитник «Тампы» Хедман будет прооперирован. Он восстановится к сентябрю
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман будет прооперирован.

«Слышал, что Виктор Хедман играл вместе с травмой колена, которая потребует операции, но, как ожидается, игрок будет готов к тренировочному лагерю в сентябре», — сообщил в «Твиттере» журналист Эрик Эрлендссон.

В прошедшем сезоне НХЛ в регулярном чемпионате защитник принял участие в 54 встречах, в которых набрал 45 (9+36) результативных баллов при показателе полезности "+5". В плей-офф Хедман сыграл в 23 играх, набрав 18 (2+16) очков при коэффициенте полезности "+1".

«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, в финале обыграв «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал третьим в истории для «Лайтнинг» и вторым подряд (2004, 2020, 2021).

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