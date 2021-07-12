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Фридман: «Эдмонтон» и «Чикаго» близки к закрытию сделки по Киту

Фридман: «Эдмонтон» и «Чикаго» близки к закрытию сделки по Киту
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс» близки к завершению сделки по защитнику Данкану Киту.

«Услышал сегодня, что «Эдмонтон» и «Чикаго» близки к закрытию сделки по Киту. Это может занять ещё какое-то время, но ощутимый прогресс был достигнут в выходные», — написал Фридман в «Твиттере».

Срок соглашения Кита с кэпхитом $ 5,538 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023. Защитник, которому вскоре исполнится 38 лет, играет за «Чикаго» с 2005 года.

В нынешнем сезоне Кит провёл 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.

Напомним, ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Сиэтла».

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