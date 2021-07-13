«Коламбус» учредил мемориальный фонд в честь погибшего голкипера клуба Кивлениекса

«Коламбус Блю Джекетс», фонд команды и семья владельца клуба Джона Макконнелла учредили мемориальный фонд в честь вратаря Матиса Кивлениекса, сообщает официальный твиттер-аккаунт «мундиров».



Взносы будут направлены на поддержку молодёжных хоккейных инициатив в Коламбусе и Латвии и будут доведены до $ 80 тыс.



Напомним, Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой, когда в грудь хоккеиста попала петарда. В настоящий момент прокурор штата Мичиган проводить проверку, основанную на отчёте о гибели вратаря.



«Коламбус» в официальном заявлении сообщал, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.



В этом сезоне Кивлениекс принимал участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18. Также он сыграл два матча в НХЛ за «Коламбус», одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.

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