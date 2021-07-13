«Амур» подписал контракт с защитником Аляевым

Артём Аляев продолжит карьеру в «Амуре».
Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, соглашение с защитником рассчитано на два сезона и носит односторонний характер.
Артём Аляев — воспитанник нижегородского хоккея. В составе местной «Чайки» становился чемпионом МХЛ в сезоне-2014/2015. Годом позже был признан лучшим новичком КХЛ в составе «Торпедо». В родном клубе защитник провёл большую часть своей карьеры — шесть сезонов, 201 матч, где набрал 69 (27+42) очков, а также ещё 32 игры в плей-офф, где набрал 8 (2+6) баллов. Кроме этого, Аляев играл за «Спартак», «Ладу», рижское «Динамо».
В прошедшем розыгрыше КХЛ 26-летний защитник принял участие в 31 матче регулярного чемпионата за «Торпедо», набрав 6 (0+6) результативных баллов при показателе полезности "-11".
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