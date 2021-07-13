БрисБуа: Хедман играл в плей-офф с порванным мениском, Гудроу и Макдона с переломами рук

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал об игроках, которые играли в плей-офф НХЛ с травмами.

«Виктор Хедман играл с порванным мениском с 30 марта. У него планируется операция через 3-4 недели. Гудроу и Макдона играли со сломанными руками, а Кучеров сломал ребро. Ожидается, что все они будут готовы к тренировочному лагерю», – цитирует БрисБуа Джо Смит в «Твиттере».

Напомним, что «Тампа» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли. В финале турнира «Лайтнинг» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.

Во время праздничного парада «Тампы-Бэй Лайтнинг» в честь победы в Кубке Стэнли был повреждён трофей. В ближайшее время он отправится в Монреаль, где его отремонтируют.