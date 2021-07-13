БрисБуа: Хедман играл в плей-офф с порванным мениском, Гудроу и Макдона с переломами рук
Поделиться
Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал об игроках, которые играли в плей-офф НХЛ с травмами.
«Виктор Хедман играл с порванным мениском с 30 марта. У него планируется операция через 3-4 недели. Гудроу и Макдона играли со сломанными руками, а Кучеров сломал ребро. Ожидается, что все они будут готовы к тренировочному лагерю», – цитирует БрисБуа Джо Смит в «Твиттере».
Напомним, что «Тампа» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли. В финале турнира «Лайтнинг» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.
Во время праздничного парада «Тампы-Бэй Лайтнинг» в честь победы в Кубке Стэнли был повреждён трофей. В ближайшее время он отправится в Монреаль, где его отремонтируют.
Комментарии
- 13 июля 2021
-
19:05
-
18:53
-
18:20
-
17:51
-
17:17
-
17:05
-
16:45
-
16:32
-
15:57
-
15:50
-
15:32
-
15:21
-
15:08
-
14:51
-
14:28
-
14:19
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
13:03
-
12:49
-
12:43
-
12:20
-
12:03
-
11:39
-
11:34
-
11:16
-
10:54
-
10:35
-
10:28
-
10:08
-
09:58
-
09:50
-
09:24
-
09:03
Партнерский контент