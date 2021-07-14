Паризе – о выкупе контракта «Миннесотой»: я никогда не чувствовал себя хуже

Нападающий Зак Паризе прокомментировал выкуп своего контракта и Райана Сутера. Ранее «Миннесота» сообщила о том, что выкупит оставшиеся четыре года по контракту у обоих хоккеистов.



«Меня застали врасплох. У меня, конечно, было предчувствие, что что-то может произойти, но когда это происходит, ты все равно пребываешь в шоке.



При этом я действительно не ожидал, что с моей ролью в «Миннесоте» что-то бы изменилось. Этот сезон был непростым. Я не знаю, как ещё это выразить. Я никогда не чувствовал себя хуже по ходу своей карьеры.



Пятом касается Сутера, то я такого решения вообще не ожидал. Я считаю, что Райан очень хорошо сыграл в этом году. Думаю, он провёл отличный сезон и хорошо играл, как и всегда. Он входит в четвёрку лучших защитников во всей лиге. Я очень удивлен. Не думал, что это было частью плана, когда мы с Райаном подписывались здесь.



Выход на рынок – захватывающий момент. Я действительно этого жду. Увидим, что принесёт рынок, но я с нетерпением жду этого. Понятия не имею, куда я собираюсь пойти, но сейчас захватывающее время», – цитирует Паризе The Athletic.