Паризе – о выкупе контракта «Миннесотой»: я никогда не чувствовал себя хуже

Нападающий Зак Паризе прокомментировал выкуп своего контракта и Райана Сутера. Ранее «Миннесота» сообщила о том, что выкупит оставшиеся четыре года по контракту у обоих хоккеистов.
«Меня застали врасплох. У меня, конечно, было предчувствие, что что-то может произойти, но когда это происходит, ты все равно пребываешь в шоке.
При этом я действительно не ожидал, что с моей ролью в «Миннесоте» что-то бы изменилось. Этот сезон был непростым. Я не знаю, как ещё это выразить. Я никогда не чувствовал себя хуже по ходу своей карьеры.
Пятом касается Сутера, то я такого решения вообще не ожидал. Я считаю, что Райан очень хорошо сыграл в этом году. Думаю, он провёл отличный сезон и хорошо играл, как и всегда. Он входит в четвёрку лучших защитников во всей лиге. Я очень удивлен. Не думал, что это было частью плана, когда мы с Райаном подписывались здесь.
Выход на рынок – захватывающий момент. Я действительно этого жду. Увидим, что принесёт рынок, но я с нетерпением жду этого. Понятия не имею, куда я собираюсь пойти, но сейчас захватывающее время», – цитирует Паризе The Athletic.
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