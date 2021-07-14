«Йокерит» расторг контракт с Якубом Крейчиком

Финский «Йокерит» расторг контракт с чешским защитником Якубом Крейчиком, сообщает официальный сайт «Йокерита».

Хоккеист выступал за финнов с сезона-2020/21 и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, а также три игры в плей-офф.

Ранее защитник выступал за пражскую «Славию», «Усти-над-Лабем», «Лев», «Спарту», «Эребру», «Медвешчак», «Комету Брно», «Лукко» и «Карпят».

В 2020 году игрок вызывался в сборную Чехии на первый этап Евротура – Шведские игры.

По итогам прошлого сезона «Йокерит» занял пятое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил ярославскому «Локомотиву» в четырёх матчах.