«Йокерит» расторг контракт с Якубом Крейчиком
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Финский «Йокерит» расторг контракт с чешским защитником Якубом Крейчиком, сообщает официальный сайт «Йокерита».
Хоккеист выступал за финнов с сезона-2020/21 и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, а также три игры в плей-офф.
Ранее защитник выступал за пражскую «Славию», «Усти-над-Лабем», «Лев», «Спарту», «Эребру», «Медвешчак», «Комету Брно», «Лукко» и «Карпят».
В 2020 году игрок вызывался в сборную Чехии на первый этап Евротура – Шведские игры.
По итогам прошлого сезона «Йокерит» занял пятое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил ярославскому «Локомотиву» в четырёх матчах.
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