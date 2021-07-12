Останутся в России или поедут в другие лиги? Главные свободные агенты КХЛ

Россияне смотрят за океан, а один из лучших защитников-легионеров КХЛ может вернуться в Европу.

Многие команды Континентальной хоккейной лиги уже вышли из отпусков и приступили к подготовке к новому сезону, тогда как трансферная судьба многих известных игроков продолжает оставаться неясной. «Чемпионат» составил список главных свободных агентов лиги на данный момент. Сразу обращу ваше внимание на то обстоятельство, что в данный рейтинг не вошли игроки, о которых уже известно, что они совершенно точно продолжат карьеру в НХЛ (Дмитрий Яшкин), либо хоккеисты, ещё не принявшие окончательного решения о продолжении игровой карьеры (Павел Дацюк).

н. Максим Шалунов, 28 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – ЦСКА: 53 (30+23) очка в 74 матчах (статистика с учётом плей-офф).

Минувший сезон 28-летнего нападающего был похож на американские горки. На протяжении большей части чемпионата центрфорвард ЦСКА проводил лучший сезон в карьере с точки зрения влияния на командный результат. Максим был одним из главных лидеров армейской команды, а в плей-офф их тройка с Константином Окуловым и Максимом Маминым была неудержима до финального противостояния с «Авангардом».

Точкой критического перелома для Шалунова оказался четвёртый матч серии с «ястребами», когда Максим принял решение выполнить силовой приём против Андрея Стася. Арбитры в том эпизоде зафиксировали атаку в голову и отправили лучшего снайпера плей-офф КХЛ в раздевалку. Без отсутствующего Шалунова армейцы потерпели поражение сначала в четвёртом матче, затем в пятом (который Максим пропустил из-за дисквалификации), а потом «Авангард» своего уже не упустил.

Продолжились проблемы хоккеиста и на чемпионате мира, куда Шалунов изначально отправлялся в статусе первого центра сборной. Мировое первенство Максим провалил с треском, по ходу турнира переместившись из первого звена в неиграющий состав. Сейчас Шалунов раздумывает над вариантами продолжения карьеры. В американской прессе сообщалось о сохраняющемся интересе к игроку со стороны «Чикаго Блэкхоукс», однако этим разговорам уже как минимум несколько лет, а реального предложения о хорошем контракте нет. И такие выступления, как на ЧМ-2021, совершенно точно не прибавляют Максиму значительных вистов за океаном. Вполне возможно, что Шалунов всё-таки решится перебраться за океан, но вряд ли это будет долгосрочный контракт на солидную зарплату.

н. Максим Мамин, 26 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – ЦСКА: 47 (21+26) очков в 77 матчах (статистика с учётом плей-офф).

В свою очередь, теперь уже бывший партнёр Шалунова по тройке в ЦСКА практически наверняка продолжит карьеру за океаном. Недавно прошла информация, что Максим Мамин принял предложение «Флориды Пантерз» о возвращении в систему клуба. Российский нападающий подписал контракт новичка с «пантерами» в 2017 году, но уже по ходу следующего сезона вернулся в ЦСКА на правах аренды.

В родном клубе хоккеисту, пусть и не сразу, но удалось полноценно перезапустить свою карьеру. В регулярке-2018/2019 Мамин набрал всего 3 очка в 25 матчах, зато в чемпионском плей-офф именно Максим стал автором победной шайбы в ворота «Авангарда». В последующих двух сезонах роль хоккеиста в армейской команде неизменно увеличивалась, что повлекло за собой и рост результативности. Минувший чемпионат стал лучшим в карьере Мамина, и теперь он готов ко второй попытке в НХЛ.

н. Николай Голдобин, 25 лет

Клубы в сезоне-2020/2021 – ЦСКА и «Металлург» Мг: 28 (11+17) очков в 52 матчах (статистика с учётом плей-офф).

Надеется на возвращение за океан и 25-летний Николай Голдобин, чей дебютный сезон в КХЛ сложился неординарным образом. Для начала российский форвард провёл неудачный этап карьеры в ЦСКА. Голдобин так и не сумел адаптироваться к игровой модели тренерского штаба армейской команды, после чего в московском клубе приняли решение о расторжении контракта с хоккеистом.

Уже на следующий день Николай заключил соглашение до конца сезона с «Магниткой». Нельзя сказать, что в уральском клубе Голдобин вышел на какой-то невероятный уровень игры. Его звёздным часом стала серия первого раунда плей-офф с «Барысом», но уже на следующем этапе Николай ушёл в тень, набрав всего одно очко в шести матчах с «Авангардом». Неслучайно, что главный тренер уральцев Илья Воробьёв довольно критически оценил выступление Голдобина в плей-офф.

«От Голдобина ждали, что он продолжит играть результативно, как это было в серии с «Барысом».

Действительно, для него это был первый плей-офф. Но, знаете, надо просто брать эту высоту. Для него и первая серия была дебютной в плей-офф. Он её взял и должен был продолжать во втором раунде», — говорил Воробьёв на пресс-конференции по завершении сезона.

Казалось, что в межсезонье Голдобину логично будет подписать новый контракт с уральцами и продолжать работать над улучшением своей игры. Однако на дворе уже середина июля, а информации о продлении соглашения так и не последовало. Всё дело в том, что Николай рассчитывает на возвращение в НХЛ. А основные переговоры с клубами североамериканской лиги начнутся после драфта расширения, когда свой состав сформирует «Сиэтл Кракен».

н. Дамир Жафяров, 27 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – «Торпедо»: 62 (21+42) очка в 62 матчах (статистика с учётом плей-офф).

Жафяров — главное открытие этого сезона КХЛ. Ещё год назад трудно было представить Дамира в НХЛ (хотя ходили разговоры), но сейчас — совершенно другое дело. Миниатюрные габариты компенсируются потрясающим видением площадки, скоростью, манёвренностью, выносливостью. Кроме того, в арсенале Жафярова есть отличный кистевой бросок и навыки плеймейкера. Минувший сезон стал лучшим в карьере российского нападающего.

За этот сезон Дамир серьёзно прокачал свои лидерские качества, вытягивая за собой «Торпедо». В течение большей части регулярного чемпионата Жафяров даже конкурировал с Вадимом Шипачёвым за звание лучшего бомбардира, в итоге завершив сезон на третьем месте в бомбардирской гонке. Сейчас у Дамира, возможно, последний шанс в карьере перейти на новый уровень. И даже руководители «Торпедо» не скрывают, что для нападающего это будет правильным выбором, если у него всё срастётся в переговорах с североамериканской стороной.

з. Мэт Робинсон, 35 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – ЦСКА: 27 (8+19) очков в 75 матчах (статистика с учётом плей-офф).

Канадский защитник вышел на рынок неограниченно свободных агентов КХЛ после того, как не получил предложения о новом контракте от ЦСКА. Этому решению можно найти объяснение. С одной стороны, 35-летний защитник является одним из лучших легионеров в истории лиги среди игроков данного амплуа. С другой стороны, против Робинсона всё чаще и чаще играл его возраст. Североамериканец довольно заметно сдал по сравнению с позапрошлым сезоном, в результате чего ЦСКА отказался от услуг хоккеиста.

На итоговой пресс-конференции Игорь Есмантович говорил, что не закрывает двери для возвращения Робинсона, но с тех пор армейцы уже полностью сформировали легионерскую бригаду. Теоретически можно допустить вариант, что Мэт станет шестым иностранцем в московском клубе, но для этого ему придётся пойти на сокращение зарплаты. Если этого не случится, вполне возможно, что канадец продолжит карьеру в одной из европейских лиг, потому что найти место в другом клубе КХЛ Робинсону будет уже довольно трудно, учитывая такие факторы, как амбиции игрока, лимит на легионеров и потолок зарплат.