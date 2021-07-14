«Адмирал» представил новый логотип команды
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«Адмирал» в «Твиттере» опубликовал новый логотип команды. На эмблеме, как и ранее, изображён якорь.
Игровая эмблема состоит из трёх составляющих: на фоне звезды изображён пятигранник, внутри которого располагается якорь.
«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.
«Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022.
В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли: старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.
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