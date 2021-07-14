Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» представил новый логотип команды

«Адмирал» представил новый логотип команды
Комментарии

«Адмирал» в «Твиттере» опубликовал новый логотип команды. На эмблеме, как и ранее, изображён якорь.

Игровая эмблема состоит из трёх составляющих: на фоне звезды изображён пятигранник, внутри которого располагается якорь.

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.

«Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022.

В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли: старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.

Новость по теме
«Адмирал» сформировал тренерский штаб, а также подписал пять просмотровых контрактов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021