«Металлург» заключил пробные контракты с двумя хоккеистами
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Магнитогорский «Металлург» заключил пробные контракты с защитником Ярославом Хабаровым и нападающим Даниилом Апальковым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Хабаров последние два сезона выступал за «Сибирь». В чемпионате-2020/2021 провёл 31 матч в регулярке и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Даниил Апальков в прошлом сезоне играл за «Сочи» и провёл 15 матчей, где набрал одно очко за результативность. Также хоккеист выступал в московском «Динамо» и ярославском «Локомотиве».
Хабаров – воспитанник магнитогорского клуба. Начинал карьеру в МХЛ в составе «Стальных Лисов». Защитник ранее уже играл в «Металлурге» с сезона 2008/2009 по чемпионат-2017/2018.
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