Президент ЦСКА Есмантович прокомментировал решение расстаться с Никитиным
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение убрать Игоря Никитина с поста главного тренера армейцев.
«Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», – цитируют Есмантовича «РИА Новости».
Напомним, ЦСКА назначил на пост главного тренера команды Сергея Фёдорова.
По итогам прошлого сезона армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московский клуб дошёл до финала, где уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.
Новость по темеЦСКА назначил Сергея Фёдорова новым главным тренером
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