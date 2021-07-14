Президент ЦСКА Есмантович прокомментировал решение расстаться с Никитиным

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение убрать Игоря Никитина с поста главного тренера армейцев.

«Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», – цитируют Есмантовича «РИА Новости».

Напомним, ЦСКА назначил на пост главного тренера команды Сергея Фёдорова.

По итогам прошлого сезона армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московский клуб дошёл до финала, где уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.