Фетисов прокомментировал назначение Сергея Фёдорова главным тренером ЦСКА

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.



«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением! Мне кажется, из него может получиться хороший тренер — и не только потому, что он один из лучших игроков в истории по пониманию игры, который играл не за счёт одного качества, а был очень многогранным хоккеистом с фантастическим игровым чутьём. Да и отец у него работал тренером… Может быть, это что-то генетическое — своего рода пролонгация семьи.



Интересное решение, даже не думал, что оно будет принято. Все его личностные характеристики давно всем известны. Думаю, Фёдоров не просто так согласился на должность главного тренера. Наверняка ему есть, что предложить нашему хоккею и команде, которую он будет руководить. Уверен, у него получится



Самое важное в работе главного тренера — постоянно быть в теме. Надо понимать тенденцию мирового хоккея и куда движется наша замечательная игра. Надеюсь, у него всё получится.



Болельщики напряглись, потому что он не работал главным? Поймите, одно дело — приглашать специалиста со стороны, другое — человека, который полностью в теме о происходящем в клубе», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.