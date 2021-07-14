Крикунов — о Фёдорове в ЦСКА: интересно, куда тогда пропал Никитин?

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Новость абсолютно неожиданная. Интересно, куда тогда пропал Игорь Никитин? Фёдоров никогда не работал тренером, поэтому для меня это очень неожиданная новость. Может быть, он будет временно исполнять обязанности? Я знаю Сергея с детства: он понимает хоккей, разбирается, но это будет совершенно новый для него опыт. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Желаю ему удачи.



Очень интересно, где продолжит работать Игорь Никитин. Наверное, есть основания полагать, что Игорь возглавит сборную России. Если его действительно назначат главным тренером, то могу сказать только одно: он это заслужил», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.