Sportsnet представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021 из 32 хоккеистов. В список вошли трое россиян, однако ни один из них не попал в топ-10.



1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA);



2. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA);



3. з Симон Эдвинссон («Фрёлунда», Швеция);



4. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL);



5. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция);

6. з Люк Хьюз (USNTDP, США);



7. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия);



8. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария);



9. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA);



10. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL);



…18. н Фёдор Свечков (СКА);



…21. н Никита Чибриков (СКА);



…23. з Даниил Чайка (ЦСКА).

Напомним, драфт НХЛ-2021 пройдёт с 23 по 24 июля. Драфт расширения состоится 21 июля.