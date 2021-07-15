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Sportsnet представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021

Sportsnet представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021
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Sportsnet представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021 из 32 хоккеистов. В список вошли трое россиян, однако ни один из них не попал в топ-10.

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA);

2. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA);

3. з Симон Эдвинссон («Фрёлунда», Швеция);

4. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL);

5. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция);

6. з Люк Хьюз (USNTDP, США);

7. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия);

8. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария);

9. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA);

10. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL);

…18. н Фёдор Свечков (СКА);

…21. н Никита Чибриков (СКА);

…23. з Даниил Чайка (ЦСКА).

Напомним, драфт НХЛ-2021 пройдёт с 23 по 24 июля. Драфт расширения состоится 21 июля.

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