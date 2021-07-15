Пронин: Мозякин — титаническая фигура для российского хоккея, но играть вечно невозможно

Бывший капитан ЦСКА, тренер по физподготовке ХК «Сочи» Николай Пронин поделился мнением о завершившем карьеру нападающем Сергее Мозякине.



«Да-да, видел эти новости. С одной стороны, жалко, что такой большой мастер решил закончить. С другой, вечно играть невозможно, когда-то нужно принимать такое решение. Сергей – это титаническая фигура для современного российского хоккея. Сколько он рекордов установил! Обойти Бориса Петровича Михайлова – фантастическое достижение.



Это жизнь, он понял, что пришло время сказать «стоп». Уходить всегда надо вовремя. У Сергея получилась замечательная карьера, и я рад, что несколько сезонов мы играли в одном звене. Мы и по сей день общаемся, поддерживаем отношения. Я ему благодарен за всё, что он сделал для нашего хоккея. Таких игроков немного, это штучный товар. Огромное наслаждение было играть с Сергеем и Альбертом Лещёвым в одном звене. Крутые времена.



Я не могу давать советов в такой ситуации. Не знаю, какой он выберет путь – останется ли в спорте, или пойдёт другой дорогой – я в любом случае желаю ему огромных успехов. И, повторюсь, счастлив, что в моей хоккейной жизни был такой партнер», — приводит слова Пронина официальный сайт «Сочи».

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