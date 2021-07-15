«Торонто» не разрешает представителям Андерсена вести переговоры с другими клубами
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен пока не определился по поводу своего будущего.
Как сообщает в «твиттере» известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн, представители 31-летнего хоккеиста пока не получили от «Мэйпл Лифс» разрешения вести переговоры с другими клубами.
Хоккеист вскоре может выйти на рынок свободных агентов. Его зарплата составляла $ 5 миллионов в год.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Андерсен принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате-2020/2021, пропуская в среднем 2,96 шайбы и отражая 88,5% бросков. В плей-офф датчанин не сыграл ни одного матча.
«Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли уступил будущему финалисту — «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4 в серии.
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