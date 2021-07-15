Жена Андрея Маркова прокомментировала дисквалификацию мужа на 1,5 года

София Маркова, супруга бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова, высказалась о дисквалификации мужа.
«Вот так начались отношения Андрея Маркова c нашей антидопинговой системой в России! Все три года, которые он проработал на Родине, Марков состоял в пуле проверяемых игроков! Заявив о завершении карьеры во всевозможных СМИ, никак не мог подумать, что необходимо отправить письмо о том, что он закончил, в РУСАДА! Спортсмен должен работать! Приносить победы и награды своей стране и родине, а не думать о бюрократической волоките! Да, незнание законов не освобождает от ответственности! Но!!! Тогда отправьте комиссаров в команду, собирайте атлетов, объясняйте нюансы, из-за которых впоследствии люди могут пострадать! Итог в карусели! Марков не может работать тренером из-за письма! «Спасибо» нашей системе!», — написала Маркова в «инстаграме».
Напомним, 11 июля стало известно о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Маркова на 1,5 года уже после завершения карьеры за нарушение правил доступности для тестирования на допинг.
- 15 июля 2021
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