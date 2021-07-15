Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жена Андрея Маркова прокомментировала дисквалификацию мужа на 1,5 года

Жена Андрея Маркова прокомментировала дисквалификацию мужа на 1,5 года
Аудио-версия:
Комментарии

София Маркова, супруга бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова, высказалась о дисквалификации мужа.

«Вот так начались отношения Андрея Маркова c нашей антидопинговой системой в России! Все три года, которые он проработал на Родине, Марков состоял в пуле проверяемых игроков! Заявив о завершении карьеры во всевозможных СМИ, никак не мог подумать, что необходимо отправить письмо о том, что он закончил, в РУСАДА! Спортсмен должен работать! Приносить победы и награды своей стране и родине, а не думать о бюрократической волоките! Да, незнание законов не освобождает от ответственности! Но!!! Тогда отправьте комиссаров в команду, собирайте атлетов, объясняйте нюансы, из-за которых впоследствии люди могут пострадать! Итог в карусели! Марков не может работать тренером из-за письма! «Спасибо» нашей системе!», — написала Маркова в «инстаграме».

Напомним, 11 июля стало известно о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Маркова на 1,5 года уже после завершения карьеры за нарушение правил доступности для тестирования на допинг.

Новость по теме
В РУСАДА объяснили, почему экс-хоккеист Марков был дисквалифицирован на 1,5 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021