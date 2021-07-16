«Чикаго» разрешил искать Шалунову другой клуб в НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» разрешил искать нападающему ЦСКА Максиму Шалунову другую команду в НХЛ.
Как сообщает издание The Athletic, 28-летний форвард желает подписать новое соглашение с «Блэкхоукс», которые обладают правами на игрока, но хочет иметь подстраховку на случай, если клуб не найдёт ему места в составе.
«На данный момент у «Чикаго» нет места для Шалунова. У них есть восемь форвардов, плюс должны вернуться Джонатан Тэйвз и Алекс Нюландер, есть также несколько новичков и свободных агентов.
При этом ещё один источник мне заявил, что «Блэкхоукс» нравится Шалунов, но его место в команде зависит от ситуации с составом и потолком зарплат.
«Чикаго» может обменять Шалунова, если Шуми Бабаев (агент игрока. — Прим. «Чемпионата) найдёт ему вариант. В январе форварду исполнится 29 лет, это может быть последним большим вызовом.
Если «Блэкхоукс» не подпишут его, то, вероятно, всё равно захотят дать ему возможность проявить себя в НХЛ. И не захотят многого взамен», — заявил журналист Скотт Пауэрс.
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Шалунов провёл 52 игры за ЦСКА, набрал 35 (18+17) очков при полезности «+20». В плей-офф форвард сыграл в 22 матчах, набрав 18 (12+6) результативных баллов при общей полезности «+12».
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