Спортивный директор «Спартака» прокомментировал продление контракта с Вишневским

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал продление контракта с защитником клуба Дмитрием Вишневским.



«Рады продлению контракта с Дмитрием Вишневским. Действующее с ним соглашение истекало бы через год, и он мог выйти на рынок свободных агентов. Зная об интересе других команд, было важно сохранить его на больший срок. Приятно, что и сам Дмитрий после стольких лет в команде считает «Спартак» своим домом — поэтому переговоры вышли продуктивными и мы сумели быстро договориться. Дмитрий — один из лидеров команды, его большой опыт и профессиональное отношение к делу помогут в развитии молодых защитников клуба», — приводит слова Беляева официальный сайт красно-белых.



Напомним, Вишневский продлил контракт со «Спартаком» на два года.



В прошлом сезоне Вишневский провёл 32 матча регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 (4+8) баллов при полезности «0». В плей-офф сыграл в четырёх играх и забросил одну шайбу.

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