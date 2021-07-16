«Спартак» обьявил о продлении контракта с Вишневским

«Спартак» обьявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Вишневским. Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено двухлетнее соглашение.
«Я очень счастлив! За столько лет в клубе «Спартак» стал для меня настоящей семьёй. Будем много работать, стараться и выигрывать матчи. Задача только одна — попасть в плей-офф и пробиться в Кубке Гагарина как можно выше. Рад, что остаюсь с болельщиками «Спартака», они самые лучшие! Всегда приятно получать поддержку — так что постараемся оправдать надежды всех, кто поддерживает нашу команду!» — приводит слова Вишневского официальный сайт красно-белых.
В прошлом сезоне Вишневский провёл 32 матча регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 (4+8) баллов при полезности «0». В плей-офф сыграл в четырёх играх и забросил одну шайбу.
Предстоящий сезон станет для Дмитрия уже восьмым в составе красно-белых. На счету защитника 232 матча за «Спартак» в КХЛ и 54 набранных очка (16 голов + 38 передач). Дмитрий — двукратный обладатель Кубка Гагарина (в составе «Динамо»), а в предыдущих двух сезонах-2019/2020 и 2020/2021 Вишневский признавался лучшим игроком по мнению болельщиков «Спартака».
- 16 июля 2021
-
10:53
-
10:39
-
10:38
-
10:26
-
09:41
-
09:01
-
08:36
-
08:24
-
04:13
- 15 июля 2021
-
23:24
-
23:12
-
22:41
-
22:20
-
21:53
-
21:26
-
20:59
-
20:31
-
20:11
-
19:57
-
19:45
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:10
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:40