«Спартак» обьявил о продлении контракта с Вишневским

«Спартак» обьявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Вишневским. Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено двухлетнее соглашение.



«Я очень счастлив! За столько лет в клубе «Спартак» стал для меня настоящей семьёй. Будем много работать, стараться и выигрывать матчи. Задача только одна — попасть в плей-офф и пробиться в Кубке Гагарина как можно выше. Рад, что остаюсь с болельщиками «Спартака», они самые лучшие! Всегда приятно получать поддержку — так что постараемся оправдать надежды всех, кто поддерживает нашу команду!» — приводит слова Вишневского официальный сайт красно-белых.



В прошлом сезоне Вишневский провёл 32 матча регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12 (4+8) баллов при полезности «0». В плей-офф сыграл в четырёх играх и забросил одну шайбу.



Предстоящий сезон станет для Дмитрия уже восьмым в составе красно-белых. На счету защитника 232 матча за «Спартак» в КХЛ и 54 набранных очка (16 голов + 38 передач). Дмитрий — двукратный обладатель Кубка Гагарина (в составе «Динамо»), а в предыдущих двух сезонах-2019/2020 и 2020/2021 Вишневский признавался лучшим игроком по мнению болельщиков «Спартака».

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