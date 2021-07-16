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Генменеджер «Ак Барса»: большинство топ-клубов хочет видеть Тарасова у себя, и мы тоже

Генменеджер «Ак Барса»: большинство топ-клубов хочет видеть Тарасова у себя, и мы тоже
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал ситуацию с возможным переходом в команду нападающего московского «Динамо» Даниила Тарасова.

«На данный момент Тарасов — игрок «Динамо». У него в контракте есть пункт с запретом на обмен. Думаю, большинство топовых клубов лиги хотели бы иметь такого игрока в своей команде, мы в том числе.

Его представители заявили, что он готов поехать только в Казань? Не могу это комментировать. На данный момент он является игроком «Динамо». Насколько я знаю, он тренируется с командой. Пока что-то говорить преждевременно», — цитирует Валиуллина официальный сайт клуба.

Тарасов сыграл 56 матчей в регулярном сезоне-2020/2021 за «Динамо», набрав 35 (19+16) очков при полезности "+9". В плей-офф 30-летний форвард принял участие в девяти встречах, сумев заработать 3 (0+3) результативных балла при общей полезности «0».

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