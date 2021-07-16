Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал переход защитника Грейвза

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд прокомментировал обмен с «Колорадо Эвеланш», в результате которого команду пополнил защитник Райан Грейвз.
«Райан обладает хорошими габаритами, умением защищаться в сложных ситуациях и бесстрашием в борьбе, что делает его игроком, которому трудно противостоять.
Его напористый стиль игры и способность играть рядом с молодыми партнёрами — это те качества, которые нужны нашей команде», — приводит слова Фитцджеральда официальный сайт клуба.
Напомним, в результате обмена в обратную сторону проследовал 23-летний российский крайний нападающий Михаил Мальцев.
Отметим, что контракт Грейвза с кэпхитом $ 3,17 миллиона рассчитан ещё на 2 года. В прошедшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, набрав 15 (2+13) очков при показателе полезности "+15". В плей-офф Грейвз сыграл в десяти играх, забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач при полезности "+5".
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