Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал переход защитника Грейвза

Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал переход защитника Грейвза
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд прокомментировал обмен с «Колорадо Эвеланш», в результате которого команду пополнил защитник Райан Грейвз.

«Райан обладает хорошими габаритами, умением защищаться в сложных ситуациях и бесстрашием в борьбе, что делает его игроком, которому трудно противостоять.

Его напористый стиль игры и способность играть рядом с молодыми партнёрами — это те качества, которые нужны нашей команде», — приводит слова Фитцджеральда официальный сайт клуба.

Напомним, в результате обмена в обратную сторону проследовал 23-летний российский крайний нападающий Михаил Мальцев.

Отметим, что контракт Грейвза с кэпхитом $ 3,17 миллиона рассчитан ещё на 2 года. В прошедшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, набрав 15 (2+13) очков при показателе полезности "+15". В плей-офф Грейвз сыграл в десяти играх, забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач при полезности "+5".

Новость по теме
Михаил Мальцев обменян из «Нью-Джерси» в «Колорадо» на защитника Райана Грейвза
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021