Никитин прокомментировал слухи о том, что может стать главным тренером сборной России

Экс-главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал слухи о том, что после ухода из армейского клуба может стать наставником сборной России.

«Готов ли вернуться в национальную команду? Сейчас у меня внутри некоторая пустота, надо это немножко пережить. Могу сказать, как есть: пока я ни с кем на этот счёт не говорил, разговоров с федерацией не было.



Олимпиада в Пекине — это вызов? Сейчас мне просто надо отдохнуть. Не в том плане, что я устал. Но есть определённое эмоциональное выгорание, надо перезагрузиться. Как будет дальше — я не знаю. Понятно, что с хоккеем я заканчивать не собираюсь и, даст бог, найду вариант. Какой это будет вариант — пока не знаю, я ни с кем не говорил.



Поступит достойное предложение — и сразу за работу? Прямо сейчас нет даже теоретических вариантов, как вы понимаете. Так что на эту тему я не думаю, хочу отдохнуть спокойно. Что касается сборной, то зачем это муссировать?



Это неизбежно будет обсуждаться? Я понимаю, но всё это — разговоры из области теории. Я человек конкретный, практический, и не разговариваю о том, что «может» быть. Я по-другому на жизнь смотрю. Меня просто сама жизнь заставляет так на неё смотреть. Тренерская работа — достаточно жёсткая реальность, ты её принимаешь и живешь в ней.



Готов ли разговаривать, если звонок из ФХР поступит? Естественно, я буду разговаривать. Я никогда не отказывался от сборной. Я просил отпустить меня в клуб, чтобы можно было сосредоточиться на нём, так как задачи были высокими. Меня отпустили, уважительно отнеслись к этому, и я ценю это. Я в сборной России семь лет отработал, получается. Для меня сборная — это святое, но на данный момент разговоров не было, и я не готов что-то комментировать», — приводит слова Никитина «Р-Спорт».