Лукоянов — о Зарипове: он контракт из речки достаёт. Спросил — не было ли там НХЛовского?

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов ответил на вопрос о том, что нападающий Данис Зарипов продлил контракт с казанским клубом. В видеоанонсе подписания нового соглашения, который представил клуб, Зарипова рыбачит в хоккейной амуниции и ловит из реки свой новый контракт.



«Успел ли обсудить с Зариповым продление его контракта с «Ак Барсом»? Я смотрю, что он контракт из речки достает. Спросил у него — не было ли в середине реки энхаэловского контракта? (смеётся).



Данис имеет большое значение для нашей команды и клуба. Думаю, он принесёт нам много пользы.



Мы только рады, что он остался с нами: ещё покажет и поднимет Кубок Гагарина. Всё впереди", — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».