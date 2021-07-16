Шуми Бабаев: думаю, Шалунов и Жафяров продолжат карьеры в НХЛ. Мамин – 100 процентов

Агент Шуми Бабаев поделился информацией касательно будущего своих клиентов Максима Шалунова, Дамира Жафярова и Максима Мамина.



«Где они продолжат карьеру? Я думаю, что все трое продолжат карьеры в НХЛ. Мамин — сто процентов.



А что касается остальных ребят, заокеанские клубы пока не рискуют подписывать контракты из-за будущего драфта расширения, где «Сиэтл» может забрать любого игрока из каждой команды. Поэтому сейчас пауза.



И раньше рынок свободных агентов НХЛ открывался 1 июля — до начала тренировочных лагерей КХЛ, а сейчас только 28-го числа. Так что ребятам приходится ждать столько времени, но они готовятся. Всё нормально.



По Максиму Шалунову очень много предложений из КХЛ. Он неограниченно свободный агент, поэтому всегда будет возможность остаться здесь.



Но пока ведём переговоры, заинтересованные стороны есть. Если ехать в НХЛ, нужно иметь в виду и финансовую составляющую», — приводит слова Бабаева «Рейтинг Букмекеров».

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