Эдлер выйдет на рынок свободных агентов. Он играет за «Ванкувер» с сезона-2005/2006

Марк Стоу, агент защитника Александра Эдлера, сообщил, что его клиент близок к уходу из «Ванкувер Кэнакс», информирует североамериканский журналист Рик Даливаль на своей странице в «Твиттере».
У 35-летнего хоккеиста заканчивается двухлетний контракт с «Кэнакс» с зарплатой $ 6 млн в год. Таким образом, шведский игрок обороны выходит на рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне Эдлер принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-8».
Напомним, шведский защитник дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2005/2006. Эдлер был задрафтован «касатками» в 2004 году под общим 91-м номером. С тех пор он выступал за «Кэнакс», проведя в стане команды 16 лет.
- 16 июля 2021
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