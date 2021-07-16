Фетисов: в России родители покупают детям места в командах, это ущербная история

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о коррупции в детском хоккее России.

«Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места в командах. Это ущербная история. Есть аналог, на который можно ориентироваться, — это НХЛ, где у всех клубов одинаковые возможности: там и ребята прогрессируют быстрее, и тренеры появляются высокопрофессиональные. Сложно определить качество тренера, если у него спортсмены не получают по два, три четыре месяца зарплату. Главное — спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера», – приводит слова Фетисова пресс-служба Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, ранее бывший защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной России Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА.