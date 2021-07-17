«Кто этот парень, чёрт возьми?» Мерзликин рассказал о том, как познакомился с Кивлениексом

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выступил с речью на церемонии прощания с погибшим соотечественником и одноклубником Матисом Кивлениексом.
«Я постараюсь говорить максимально коротко. Мне просто показалось, что записать речь на бумажке — не то же самое, что высказаться от всего сердца. Помню, как впервые услышал это имя — Матис Кивлениекс. Латвия — очень маленькая страна. Я был в тренинг-кемпе сборной, ко мне подошёл тренер и спросил: «Ты слышал что-нибудь о том, что парень из Латвии подписался с «Блю Джекетс»?» Я никогда не слышал о нём, он появился буквально из ниоткуда. Правда, из ниоткуда. Я прокручивал мысль в своей голове: «В будущем я хотел бы поиграть в «Блю Джекетс». Кто этот парень, чёрт возьми, и почему он занял моё место?» Потом я увидел, что «Коламбус» действительно подписал с ним контракт — и реально забеспокоился.
Когда я только приехал, то жил в доме у Мэнни (Легаси — тренер вратарей «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата») и тогда же узнал, что в этом доме живёт и Матис. Я снова забеспокоился. Моя первая эсэмэска ему была: «Я чертовски голоден, купи мне еды». Я только прилетел, а он был где-то в городе. Я не написал ему «Не мог бы ты купить еды», я написал «Купи еды» — ведь он был младше меня. Я дал обещание прийти сюда и попрощаться с ним. Это… так тяжело», — сказал Мерзликин.
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