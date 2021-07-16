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В Коламбусе состоялась церемония прощания с голкипером Матисом Кивлениексом, который погиб от попадания петарды

«Он умер героем». Новые подробности смерти голкипера «Коламбуса»
Сергей Емельянов
Умер Матис Кивлениекс, прощание
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Матис Кивлениекс спас от петарды своего одноклубника Элвиса Мерзликина и его беременную жену.

5 июля пришли страшные новости из Латвии. Национальная федерация хоккея сообщила о смерти голкипера сборной Латвии и «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса. Молодому вратарю было всего 24 года. В течение следующих нескольких часов в американской прессе всплывали различные версии ужасной трагедии. В результате судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Блю Джекетс» скончался из-за попавшей в грудь петарды. Сообщалось, что вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции Мичигана, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.

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Накануне в американском городе прошла церемония прощания. «Коламбус» взял на себя организацию похорон и попросил о помощи представителей сборной Латвии, поскольку мама Кивлениекса не говорит на английском языке. С небольшой речью выступил Элвис Мерзликин – ещё один латвийский голкипер «Блю Джекетс», который близко подружился с Матисом. В тот роковой вечер Мерзликин и Кивлениекс были вместе. Они отмечали День независимости США, который совпал со свадьбой дочери тренера вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси. Именно в доме одного из тренеров «Блю Джекетс» и произошла ужасная трагедия, о новых подробностях которой рассказал Мерзликин во время прощальной церемонии.

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«Я постараюсь говорить максимально коротко. Мне просто показалось, что записать речь на бумажке – не то же самое, что высказаться от всего сердца. Помню, как впервые услышал это имя – Матис Кивлениекс. Латвия – очень маленькая страна. Я был в тренинг-кемпе сборной, ко мне подошёл тренер и спросил: «Ты слышал что-нибудь о том, что парень из Латвии подписался с «Блю Джекетс»?». Я никогда не слышал о нём, он появился буквально из ниоткуда. Правда, из ниоткуда. Я прокручивал мысль в своей голове: «В будущем я хотел бы поиграть в «Блю Джекетс». Кто этот парень, чёрт возьми, и почему он занял мое место?». Потом я увидел, что «Коламбус» действительно подписал с ним контракт – и реально забеспокоился.

Когда я только приехал, то жил в доме у Мэнни и тогда же узнал, что в этом доме живёт и Матис. Я снова забеспокоился. Моя первая эсэмэска ему была: «Я чертовски голоден, купи мне еды». Я только прилетел, а он был где-то в городе. Я не написал ему «Не мог бы ты купить еды», я написал «Купи еды» – ведь он был младше меня. Я дал обещание прийти сюда и попрощаться с ним. Это… так тяжело.

И… я бы хотел рассказать вам о его последнем дне. Там было 60-70-80 человек, но он всё время находил меня. Мы пили пиво, выкурили по сигаре. Он как всегда улыбался. Он сделал меня сильнее. Я скоро стану отцом. Когда всё это случилось, я стоял в шести-семи метрах от него и обнимал жену. Он спас мою жену и моего сына. И спас меня. Второе имя моего сына будет Матис. Он умер героем. И это не мои слова. Это слова доктора. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. А я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней.

Я счастлив, что в этой жизни сказал ему всё, что мог. Каждый божий день говорил ему, что действительно люблю его, говорил ему, что он мой брат, а не только мой друг. За те два года, что я знал его, мы никогда не ссорились. Хотя я ненавидел, когда мы опаздывали на арену из-за того, что он тормозил по утрам, пока не выпьет пару чашек кофе. Он действительно пахал и хотел стать лучшим. Буквально во всём: его машину мы мыли каждые два дня, я не шучу. Я буду скучать по нему. Горд быть частью лучшей команды в НХЛ. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за поддержку. Прийти на следующий день и поддержать нас и семью Матиса… Это невероятно.

Я хочу сказать семье Матиса, его младшим сёстрам – честно и прямо, коуч Тортс (Джон Торторелла – бывший главный тренер «Коламбуса». – Прим. «Чемпионата») научил меня этому. Я не ваш брат. Но я буду рядом, когда потребуется. Что бы ни произошло. Потому что я знаю, что Матис сделал бы всё для моей мамы и моей семьи. У меня нет младших братьев и сестёр, но я бы хотел стать для вас братом и любить как родных», – сказал Мерзликин во время своей речи.

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«Он стал членом моей семьи. С тех пор как Киви присоединился к нашей организации, он каждое лето приезжал и жил со мной и моей женой. Он стал нам сыном. Он был братом моей дочери и прекрасным другом нашему племяннику. Я хочу поблагодарить его маму и папу за то, что они вырастили этого прекрасного ребёнка для нашего мира.

С самого первого раза, когда я оказался вместе с ним на льду… Киви всегда просил дополнительное упражнение. «Ещё одно упражнение, тренер. Ещё одно упражнение…». Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Ты был для меня сыном, и ты был большим другом для всех в организации.

Знаете, он бы не хотел вот такой большой церемонии в память о себе. Он бы хотел, чтобы все выпили по кружке пива и пошли заниматься своими делами. На сегодняшнюю церемонию прилетел даже Тортс, а он ненавидит вратарей», – пошутил в конце своего выступления тренер вратарей «Коламбуса» Легаси.

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«Я очень хорошо его знал. В моей семье есть три главных правила: уважение, хорошее отношение и трудолюбие. Разве это не про Киви? Он жил этими тремя вещами», – добавил к вышесказанному нападающий «мундиров» Натан Гербе.

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